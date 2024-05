Fête de l’Iris : la place des Palais se transforme en piste de danse

Bruxelles est à la fête ce weekend. La Région célèbre ses 35 ans. Tout ce weekend, de nombreuses animations et festivités gratuites sont organisées.

Avec ce soir notamment, un concert sur la place des palais.

Ce soir, la place des Palais se transformera en piste de danse de 19h00 à 00h30 pour l’Iris Tipik Electro Night avec au programme Ofenbach, Trinix, Alex Germys ou encore Emjie et Raql. Dimanche, le Parc de Bruxelles accueillera diverses activités et sept villages thématiques pour “Le Parc en Fête”. Parmi ces villages, certains proposeront de découvrir la culture sous diverses formes, d’autres de se renseigner sur les institutions et services publics bruxellois ou encore sur les projets culturels, éducatifs et caritatifs dans la capitale.

Plusieurs artistes de rue dont Zizanie, HH Producties, Cirque plein d’air, Sokar ou Ganesha Events se produiront également dimanche dans le parc bruxellois. Le même jour, le parlement bruxellois et le palais de justice ouvriront leurs portes aux plus curieux. Des visites guidées seront aussi organisées tout au long du week-end pour approfondir ses connaissances du surréalisme à Bruxelles, pour se “mettre au vert” ou pour découvrir le quartier européen. Curieucity, un festival gratuit familial “qui mêle l’impact expérimental de l’art et la rigueur des sciences” se tiendra également tout le week-end à Molenbeek-Saint-Jean.

