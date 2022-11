Fête de la Saint-V : plusieurs milliers d’étudiants rassemblés sur la place du Sablon

Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, la Saint-Verhaegen est de retour.

L’édition qui a débuté ce jeudi – les festivités se déroulant exceptionnellement sur deux jours cette année – se poursuit ce vendredi avec le traditionnel rassemblement des étudiants. Si le cortège de chars n’a plus lieu, un cortège à pied aura tout de même lieu jusqu’à la Bourse.

Pour Clara Michel, l’une des organisatrices de l’évènement, cette évolution n’entache pas pour autant la fête. “La guindaille évolue, le folklore évolue. C’est sûr que la Saint-V prend différentes formes chaque année. On s’adapte et on essaye de contenter tout le monde. On évolue avec le temps, c’est ce qui rend la chose aussi belle“, estime-t-elle.

► À lire aussi | La Saint-Verhaegen fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale

Cet évènement rassemblant des milliers d’étudiants et d’anciens demande par ailleurs une importante organisation qu’il a fallu remettre en route, il y a déjà plus de six mois. De nombreux bénévoles, mais également des prestataires et des secouristes sont sur le front. Une “safe zone” a également été installée cette année sur place afin que les personnes qui ne se sentent pas en sécurité puissent se réfugier.

■ Reportage de Michel Geyer, Charles Carpreau et Corinne De Beul