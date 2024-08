Fermeture du carrefour Groenendael dès 20h ce vendredi: quelles solutions ?

Ce week-end, des travaux d’asphaltage seront réalisés sur l’écorécréaduc du Prieuré. Le carrefour Groenendael sera donc fermé à la circulation.

Quelles solutions ?

Les automobilistes souhaitant emprunter le ring depuis l’avenue Dubois ou la chaussée de La Hulpe devront suivre une déviation via la chaussée de Waterloo (N5).

Depuis le ring intérieur, il ne sera pas possible de prendre la sortie vers l’avenue Dubois ou la sortie vers La Hulpe.

Les personnes qui souhaitent accéder au Ring via la chaussée de La Hulpe ou la chaussée de Groenendael seront déviées sur l’avenue Reine Astrid et la chaussée de Louvain, le long de la N253.

A partir de la déviation, vous ne pouvez accéder à la chaussée de La Hulpe ou la chaussée de Groenendael

Alors que la rentrée des classes francophones aura lieu lundi prochain, des travaux d’apshaltage sur l’écorécréaduc du Prieuré empêcheront la circulation par le carrefour Groenendael. Pour assurer la sécurité du trafic et des travailleurs, aucune circulation ne pourra passer sous le pont dès 20h ce vendredi, jusqu’au lundi 26 août à 6h du matin. L’avenue Dubois, la chaussée de La Hulpe et la chaussée de Groenendael en direction du carrefour seront fermées du vendredi 19 heures au lundi 6 heures. Toutes les bretelles d’entrée et de sortie des deux côtés de l’écorécréaduc aux intersections de la chaussée de La Hulpe avec l’avenue Dubois et de la chaussée de Groenendael seront fermées. Toutefois, la circulation sur le ring en intérieur, vers Waterloo, et en extérieur, vers Zaventem, sera maintenue.Plusieurs déviations sont mises en place.

La Rédaction – Images Werkenaandering