Faut-il élargir les horaires de la vaccination à Bruxelles ?

Afin d’accélérer encore la vaccination à Bruxelles, serait-il judicieux d’en élargir les horaires ?

Aujourd’hui, la vaccination en Région bruxellois a lieu dans des horaires bien définis : globalement, la plupart des centres sont ouverts durant les heures de bureau, et seuls certains sont ouverts le week-end. Alors, verra-t-on ces horaires s’élargir bientôt ? C’était la thématique de notre séquence Question(s) de ce mercredi.

On voit en effet que, dans certains pays, les horaires d’ouverture des centres de vaccination sont bien plus larges : à New York, aux États-Unis, par exemple, le Javits Center réalise même des vaccination durant la nuit.

Pas pour tout de suite

Le premier obstacle à l’élargissement des horaires de vaccination réside dans la disponibilité des vaccins, nous explique Inge Neven, responsable du service de l’inspection de l’hygiène à la COCOM : “Tout est lié au vaccin : si on a des vaccins disponibles, on est capable de vacciner durant beaucoup plus d’heures“.

Cependant, “il faut toujours aussi comparer les coûts-bénéfices : il faut se demander s’il y a vraiment des gens qui vont venir à deux heures du matin (…). Mais pour le moment, c’est vraiment la pénurie de vaccins qui fait qu’on n’ouvre pas plus longtemps“, ajoute-t-elle également.

Plus de créneaux disponibles au mois de juin

Néanmoins, avec des livraisons plus importantes prévues dans les prochaines semaines, les horaires pourraient être bientôt élargis. “Vu qu’on va recevoir de plus en plus de doses, et ce sera le cas surtout au mois de juin, on va élargir le nombre de créneaux disponibles : la plupart des centres travailleront à ce moment-là six jours sur sept, avec aussi des nocturnes“, nous précise Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la Santé, “Je ne crois pas qu’on devra vacciner la nuit, je ne crois pas non plus que beaucoup de personnes voudront mettre leur réveil à trois heures du matin pour aller se faire vacciner. Je ne pense pas que ce sera utile… Par contre, on ouvrira suffisamment de créneaux de vaccination dans les heures normales, y compris en débordant en soirée et le week-end, pour utiliser toutes les doses de vaccin“.

Et du côté des experts, on souligne également que l’élargissement des horaires de vaccination, dès que cela sera possible, semble être une bonne piste. “Si on veut gagner en rapidité de la couverture vaccinale, ce qui est une priorité pour gérer l’épidémie, on pourrait imaginer des élargissements des plages horaires. C’est une excellente idée“, commente Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB.

ArBr – Photo : Belga (illustration)