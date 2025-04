Faillite de CASA : la liquidation totale débute ce lundi dans dix magasins

L’opération s’étalera sur toute la semaine dans les dix succursales qui affichaient les meilleures ventes.

Confrontée à des dettes qu’elle n’était plus en mesure de rembourser, l’enseigne avait déposé le bilan au début du mois de mars. Cela a entraîné la fermeture de 63 magasins, d’un centre de distribution et du siège social à Olen, affectant 544 travailleurs.

Ces dernières semaines, les curateurs ont dû procéder à l’inventaire de tous les produits encore disponibles en magasins et dans les dépôts en Belgique. Des centaines de photos y ont été prises à chaque fois de tous les types de stocks. L’ensemble des produits a ensuite dû être versé dans une “dataroom” numérique. “Il y a, au niveau international, un très fort intérêt pour ce stock“, a assuré lundi l’un des curateurs. “Parmi les intéressés, on retrouve par exemple de grandes entreprises qui procèdent régulièrement à de tels rachats.”

Une vente est notamment prévue les vendredi 18 et samedi 19 avril (de 10h00 à 16h00) à Ixelles et Waterloo, mais aussi à Gand et Turnhout. Avant cela, une même démarche a lieu ces lundi 14 et mardi 15 avril à Malines, Ostende et Bruges, puis les mercredi 16 et jeudi 17 avril à Lier, Knokke et Saint-Nicolas (Waasland Shopping). À chaque fois, une réduction de 50% sera accordée sur les “prix signés”.

D’origine belge, l’enseigne avait été rachetée en 1988 par la célèbre famille néerlandaise Blokker, avant d’être cédée en avril 2021 au groupe d’investissement amstellodamois Globitas. Ce dernier détient aujourd’hui 51% du capital, le reste appartenant à l’entrepreneur néerlandais Frank Pruijn. L’homme d’affaires suédo-libanais Ayad Al-Saffar avait brièvement participé au capital de l’entreprise pendant quelques mois.

Belga