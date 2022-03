Factures qui augmentent : de plus en plus de familles en difficulté

Le pouvoir d’achat des ménages belges a régressé en 2021, ressort-il du baromètre de Test Achats. L’inflation, la pandémie et la flambée des coûts de l’énergie sont pointés.

Selon les résultats du baromètre, dans l’ensemble, les ménages belges ont moins aisément payé leurs produits et services en 2021 par rapport à 2020 et l’indice global Test Achats est passé de 56,1 à 53,7. Selon cet indice, on rencontre de grandes difficultés financières en dessous du seuil de 33,1 et on vit confortablement au-dessus de 57,1.

Quatre raisons expliquent ce repli

“La première, c’est la crise liée à la pandémie qui a continué à peser lourdement sur la partie de la population n’ayant pas retrouvé une activité professionnelle ‘normale'”, relève Test Achats.

La deuxième, c’est la flambée des prix de l’énergie qui a démarré en octobre 2021. La hausse des prix de toute une série de produits et services qui, conjuguée à l’envolée du coût de l’énergie, a fait s’envoler le taux d’inflation. C’est la troisième cause principale de cette baisse de l’indice Test Achats.

“Enfin, une certaine reprise de la consommation par rapport à 2020 où des achats et des dépenses n’avaient pas été possibles en raison des restrictions et confinements explique également l’augmentation des difficultés auxquelles certains ménages ont été confrontés”.

De nouvelles difficultés pour les jeunes vivants seuls

“Le constat demeure : les parents isolés avec enfants et les très grandes familles sont ceux dont l’indice reste le plus faible.” Mais l’évolution négative la plus flagrante est à chercher du côté des jeunes vivant seuls, puisque l’indice a baissé de 5 points pour cette catégorie entre 2020 et 2021.

Belga – Photo d’illustration : BX1