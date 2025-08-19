Passer la navigation
“Face aux cow-boys du déménagement”, un site internet reprend les entreprises agréées

Les citoyens qui souhaitent déménager et solliciter un service pour une telle mission peuvent consulter la nouvelle plateforme reprenant les sociétés agréées.

La Chambre belge des Déménageurs (CBD) a dévoilé mardi son nouvel outil qui doit devenir la référence pour toute personne à la recherche d’un partenaire de déménagement fiable et professionnel en Belgique. “Une réponse forte face aux cow-boys du déménagement qui nuisent au secteur“, clame Koen Vangoidsenhoven, directeur de la CBD.

Selon lui, on assiste aujourd’hui à une “croissance sauvage des entreprises de déménagements malhonnêtes”. Elles ne sont pas agréées, emploient du personnel au noir… Il estime que seulement 20% des déménagements sont effectués dans les règles actuellement. Et les consommateurs ne sont pas toujours gagnants. Ils optent pour une firme bon marché, mais n’en entendent plus parler après avoir versé un acompte. D’autres endommagent leurs meubles ou réclament plus que ce qui avait été convenu.

La plateforme reprenant les sociétés de déménagement officielles, www.demenageursagrees.be, compte à ce jour une soixantaine de références. Elle permet aussi au consommateur d’éventuellement déposer plainte contre un mauvais service auprès d’un médiateur indépendant. Pour le responsable de l’entreprise schaerbeekoise Patar où a été dévoilé le nouveau site internet, figurer sur cette plateforme constitue le minimum. “Ce n’est pas compliqué d’obtenir l’agrément et c’est en fait la base de tout travail professionnel”, commente Philippe Patar.

 

Avec Belga

19 août 2025 - 14h31
Modifié le 19 août 2025 - 14h31
 

