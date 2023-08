Fabian Maingain (Défi) : “Sans moyen pour la justice, on ne réglera pas les problèmes d’insécurité”

L’échevin en charge du commerce à la Ville cible le fédéral, comme responsable d’une grande partie des problèmes de sécurité à Bruxelles.

“S’il n’y a pas de moyens pour la justice, on n’arrivera pas à régler le problème d’insécurité à Bruxelles“, a indiqué ce matin Fabian Maingnain, échevin en charge du commerce à la Ville de Bruxelles. A lui de cibler le fédéral et particulièrement l’ancien gouvernement “MR-N-VA” dirigé par Charles Michel “qui a coupé de nombreux moyens à la police et à la justice”.

Il ne ménage pas le gouvernement actuel, et la décision de la sécrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration de ne plus accueillir les hommes seul dans son réseau Fédasil : “Le fédéral a été condamné à maintes reprises, et les problème de errance ne vont pas s’améliorer avec cette nouvelle décision, au contraire“.

Si la gare du Midi, ou la gare du Nord, ne sont pas directement situées sur le site de la Ville de Bruxelles, “ce n’est pas bon pour l’image de la ville, ce sont nos portes d’entrées internationales (…) nous plaidons pour des solutions structurelles“. A lui de citer l’initiative d’ouvrir une nouvelle salle de consommation de drogue en sécurité pour travailler sur la problématique de la toxicomanie.

T.D.