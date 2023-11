Exclu Bx1 : la Stib lance le ticket digital, annonce Brieuc de Meeùs

La Stib lance ce jeudi le ticket digital, a annoncé le CEO de la société de transport ce matin sur Bx1. “Les tickets papier, les cartes Mobib sont appelées à disparaître“, précise Brieuc de Meeùs, invité de Bonjour Bruxelles.

Le ticket digital est disponible à l’achat sur l’application de la Stib. Une fois la transaction réalisée, l’usager reçoit son ticket sur son smartphone sous forme de code barre et le présente au portique. Le Brupass et le Brupass XL en version digitale sont dès à présent disponibles à la vente dans les apps de la STIB, de la SNCB et du TEC et le seront également début 2024 dans l’app de De Lijn. Quelle que soit l’app dans laquelle ils ont été achetés et validés, les tickets digitaux peuvent être utilisés indifféremment sur les réseaux des quatre opérateurs.

Cette nouvelle solution mobile permet aux voyageurs d’acheter des tickets Brupass et Brupass XL de 1 et 10 voyages directement dans l’app de l’opérateur de transport public de leur choix, sous format digital. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une carte MOBIB, il suffit d’ouvrir un compte dans l’app de la SNCB, de la STIB, de De Lijn ou du TEC. Les utilisateurs qui disposent déjà de l’app doivent d’abord télécharger la nouvelle version et créer un compte.

Nuisances sonores

Brieuc de Meeùs est également revenu sur la plainte que la commune de Woluwe-Saint-Lambert projette de déposer en raison des nuisances sonores et vibratoires de la ligne 1 du métro. “Je comprends les habitants, mais ici nous sommes face à une malfaçon des roues. La bonne nouvelle c’est qu’on a la solution, mais cela prend énormément de temps.” Il faut remplacer les roues non conformes et cela prendra au minimum 18 à 24 mois.

Palais du Midi

Quant au dossier du métro 3, le patron de la société de transport est revenu sur le déménagement des commerçants du Palais du Midi. “Une ordonnance a été votée pour permettre d’accélérer la procédure de demande de permis pour le démontage du Palais du Midi. Le permis devrait arriver en janvier 2025.” Les commerçants devront quitter les lieux pour décembre 2024 au plus tard. Pour rappel, le gouvernement bruxellois a provisionné un budget de 12 millions d’euro pour accompagner les commerçants concernés.

►L’interview de Brieuc de Meeùs, CEO de la Stib, dans Bonjour Bruxelles