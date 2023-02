Evere : le projet de 80 logements sociaux “Le Jules” reçoit une nouvelle affectation

Ce projet était la volonté des sociétés immobilières bruxelloises Everecity et SLRB-BGHM, qui ont racheté les bâtiments pour leur donner une seconde vie.

Le complexe résidentiel écologique en construction “Le Jules” se prépare à un nouveau défi. Racheté par les sociétés immobilières Everecity et la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB-BGHM) au promoteur Ciril, le complexe offrira plus de 80 nouveaux logements sociaux à partir de 2025. Le coût de l’investissement avoisinerait les 30 millions d’euros.

“Le Jules accueillera 80 personnes et ménages éligibles à la location d’un logement social. Avec ce projet nous réussissons une fois de plus à augmenter le confort de nos locataires. Il offre donc de nombreux avantages. La situation géographique du projet immobilier est un atout en soi, vu la proximité des transports publics, écoles, commerces…” explique Pascale Roelants, directrice générale d’Everecity.

En plus de son caractère social, le projet défend aussi la cause environnementale. Entre autres, un système de récupération d’eau de pluie, un chauffage central guidé par une pompe à chaleur économique et l’installation de panneaux solaires font partie des projets évoqués au sein des nouveaux logements. D’autres mesures sont évoquées sur le site internet du projet.

Si tout se déroule correctement, les premiers résidents emménageront dans « Le Jules » en 2025. Initialement, le projet envisageait également des bureaux et des espaces commerciaux/productifs. Everecity cherche encore comment donner forme à cette affectation. Pour rappel, le bâtiment d’origine servait déjà de travaux avant la confirmation de ce projet.

D’ici les prochaines années, la Région bruxelloise va devoir faire face à une politique immobilière de plus en plus complexe. Entre une forte demande et la qualité relativement moyenne des logements disponibles, la Région va devoir trouver des solutions. Selon l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA), elle devrait compter 17.534 résidents supplémentaires en 2025.

C.H. | Photo : BePublic