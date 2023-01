Evere : le chantier du projet de logements Renoir a débuté

Le projet de logements Renoir, à Evere, comprendra 166 logements.

D’ici deux ans, un nouveau complexe de logements devrait voir le jour à Evere, entre le site de Germinal et le cimetière de Bruxelles : le projet de logements Renoir, et ses 166 logements, a débuté son chantier ce lundi, indique dans un communiqué conjoint EvereCity (la société immobilière de service public à Evere) et la SLRB.

Au total, le projet comprend six bâtiments, pensés par le bureau d’architectes MDW autour des rues des Champs, Auguste Renoir et Fernand Léger. “L’aménagement des lieux est tourné vers le bien-être des futurs locataires avec la création de deux placettes piétonnes, diposées autour de deux îlots de trois immeubles, l’objectif étant de favoriser les rencontres et les interactions entre les locataires et l’ensemble de la population dans des lieux de vie agréables“, nous explique-t-on. Les appartements compteront entre une et cinq chambres, et seront très basse énergie. Certains seront des logements sociaux (100 d’entre-eux), les autres d’une autre catégorie “pour créer une mixité sociale“. “Renoir s’inscrit dans les types de projets que nous recherchons pour Everecity : proposer une structure innovante, basse énergie, respectueuse de l’environnement et créatrice d’une nouvelle dynamique sociale dans le quartier“, commente ainsi Mathieu Vervoort (PS), président d’EvereCity.

Un chantier à 41 millions d’euros

Les futurs bâtiments sont aussi implantés de manière écologique et durable, avec le respect des espaces verts des abords, et la préservation des qualités paysagères de ce site riche en biodiversité. “Ce nouveau projet démontre les objectifs tant sociaux qu’environnementaux auxquels le secteur du logement social tient tant“, ajoute Yves Lemmens, directeur général de la SLRB.

Le budget total du projet est de 41 millions d’euros. Les travaux, réalisés par Franki sa & Willemen Construct, devraient se terminer en 2025.

ArBr – Visuels : MDW Architecture