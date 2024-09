Europa League : battue par Fenerbahçe (2-1), l’Union Saint-Gilloise manque ses débuts européens

L’Union a d’abord manqué d’efficacité avant d’être complètement submergée par les Turcs.

L’Union Saint-Gilloise s’est inclinée 2-1 sur le terrain de Fenerbahçe jeudi soir lors de la 1ere journée de la phase de ligue d’Europa League dans un match à rebondissements terminé à dix contre dix.

Les Unionistes ont débuté la rencontre tambour battant, avec une occasion dès l’entame, mais il a manqué quelques centimètres à Franjo Ivanovic pour couper la trajectoire d’un centre (3e). Ivanovic a ensuite touché le poteau (17e) après avoir éliminé un adversaire en deux feintes. Contre le cours du jeu, c’est finalement Fenerbahçe qui a ouvert le score. Après un corner joué en trois temps, Caglar Soyuncu a été trouvé en retrait devant le but et a trompé Anthony Moris d’une reprise lobée (26e). Fenerbahçe a continué à pousser en seconde période et Youssef En-Nesyri s’est procuré trois bonnes situations: il a frappé au-dessus (48e), obligé Charles Vanhoutte à sauver le ballon sur la ligne sur corner (54e), puis a alerté Moris de la tête (71e).

L’Union a eu de plus en plus de mal à contenir les assauts adverses et Kevin Mac Allister a été directement expulsé pour une faute sur En-Nesyri (73e). Fenerbahçe a fait le break avec un but contre-son-camp de Christian Burgess, qui a poussé le ballon au fond de ses filets après un arrêt de Moris (82e). Osayi-Samuel a ensuite relancé le suspense en faisant faute dans sa surface et en se faisant expulser à son tour (90e), mais Ivanovic a vu son pénalty arrêté par son compatriote Dominik Livakovic (90e+2). Ross Sykes a finalement sauvé l’honneur des Saint-Gillois en suivant bien un tir d’Ivanovic sur le poteau pour réduire le score (90e+3).

Pour la prochaine journée, l’Union recevra les Norvégiens de Bodo/Glimt le 3 octobre au stade Roi Baudouin.

Belga