Euro 2025 : les Red Flames prennent leurs premiers points en Tchéquie

Après deux lourdes défaites, la Belgique a remporté son troisième match de qualifications à l’Euro 2025 féminin en Suisse. Les Red Flames se sont imposées 1-2 contre la Tchéquie à Prague et prennent la troisième place du classement du groupe A2.

Les Flames ont idéalement débuté la rencontre en marquant deux buts coup sur coup avant le quart d’heure de jeu. La capitaine Tessa Wullaert a d’abord bénéficié d’une récupération haute de ses coéquipières et a placé une belle frappe du bout du pied gauche dans le petit filet opposé (13e). Une minute plus tard, Wullaert s’est de nouveau retrouvée à l’entrée du rectangle. L’attaquante du Fortuna Sittard a retenté une frappe avec moins de puissance et la gardienne Barbora Votikova s’est interposée, mais a relâché le ballon dans les pieds de Tinne De Caigny. Cette dernière a finalement glissé le ballon entre les jambes de la gardienne pour le second but (14e). La Belgique aurait pu corser l’addition à l’heure de jeu mais la frappe lointaine de Feli Delacauw a échoué sur la barre transversale (58e). À cinq minutes du terme, les Tchèques se sont procurées un pénalty pour une faute grossière de Laura Deloose et Kamila Dubcova a converti sa tentative des onze mètres. Ces trois premiers points permettent à la Belgique de dépasser la Tchéquie, qui enchaîne une troisième défaite de suite. Devant, l’Espagne et le Danemark comptent six points chacun et s’affrontent à partir de 19h vendredi. Les deux premières équipes des quatre groupes de la Ligue A sont directement qualifiées pour l’Euro. Les troisièmes et quatrièmes jouent ensuite des barrages contre des équipes des ligues B et C pour obtenir un des sept tickets restants pour la compétition. Tchèques et Belges se retrouveront dès mardi au Stayen de Saint-Trond pour le match retour (20h).

Belga