Etterbeek mise sur le lâcher de furets pour déloger les rats

Un fonctionnaire communal, dresseur professionnel, est à la manœuvre.

Les rats sont de plus en plus présents en Région bruxelloise, la faute notamment à des hivers trop doux. En mars dernier, leur nombre était estimé à 2,5 millions à Bruxelles. Les communes cherchent des solutions afin de déloger les nuisibles. À Etterbeek, on mise depuis vingt ans sur un fonctionnaire communal dresseur professionnel de furets, Jean De Marcken. Un choix porté sur une solution peu coûteuse et dépourvue de produits chimiques. Le principe : les furets sont lâchés près des habitats des rats. En quelques minutes, ils vont se faufiler dans les galeries creusées par ces derniers pour les chasser de leur terrier. Les rats sont ensuite repoussés par les ouvriers communaux vers les avaloirs et condamnés dans les égouts pour éviter qu’ils refassent surface.

■ Reportage de Bernard Denuit et Thibault Rommens