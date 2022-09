Environ 250 personnes à la manifestation des Gilets Jaunes à Bruxelles

Le cortège a défilé entre la Gare du Nord et la place de l’Albertine.

Quelque 250 personnes ont pris part à la manifestation des Gilets Jaunes, dimanche à Bruxelles, selon les estimations de la police. Les manifestants se sont retrouvés devant la Gare du Nord, puis ont défilé jusqu’à la place de l’Albertine. L’événement s’est déroulé “sans incident majeur”, a précisé Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les Gilets Jaunes avaient appelé à manifester dimanche à Bruxelles “pour la réduction du prix de l’énergie“. Sous le slogan: “nous voulons vivre! Nous voulons du cash!“, les manifestants ont dénoncé la hausse des prix de l’énergie et des produits de base.

“Nous voulons reprendre le contrôle de nos finances, individuelles et collectives. Nous voulons vivre! Nous voulons défendre la démocratie trop malmenée par ceux qui s’en disent les garants. Les hommes de pouvoir ne veulent pas écouter? Nous crions!“, pouvait-on lire dans le descriptif de la manifestation, sur le groupe Facebook “Événements Gilets Jaunes Belg Gele Hesjes Evenementen”.

Le groupe des Gilets Jaunes proteste contre l’inflation, mais manifeste aussi plus largement pour une plus grande justice sociale. “S’étonnerait-on qu’en démocratie les citoyens s’expriment? Maintenant qu’ils le font, on désirerait qu’ils ne parlent que de football, de télé-réalité, de jeux… Eh bien non, ils parlent du frigo, du réservoir, de la cuve, de l’électricité qui les garrottent et de leur démocratie qui fout le camp, si tant est qu’ils en aient goûté un jour la vraie saveur“, a écrit le groupe sur le réseau social.

Belga, image Belga