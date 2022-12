Entièrement rénové et agrandi, le Parc du Verregat à Laeken a été (ré)inauguré

L’inauguration du parc entièrement rénové a eu lieu ce mercredi après-midi.

Surface agrandie et nouvelles infrastructures, le nouveau Parc du Verregat, entièrement rénové, a été inauguré ce mercredi par les autorités communales bruxelloises, à Laeken. Ainsi, le parc voit sa surface agrandie de 1,2 à 1,7 hectare, tandis que sa plaine de jeux a été réaménagée. Une nouvelle aire de jeux pour chiens a également vu le jour, en plus d’un terrain multisports et d’équipements de fitness en plein air.

“Le parc est très fréquenté, non seulement par les enfants et habitants de proximité, mais nous comptons de nombreuses familles qui vivent dans la Cité Modèle“, explique Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces Verts à la Ville de Bruxelles. Et le bourgmestre, Philippe Close (PS) de préciser que “son inauguration s’inscrit dans le cadre de la transformation du plateau du Heysel entreprise par le projet NEO“.

Ainsi, selon le bourgmestre, ce parc “représente la première étape de verdurisation du plateau qui offrira à terme 40% d’espaces verts supplémentaires“.

ArBr – Photo : Twitter / Ph Close