Enseignement qualifiant : des élèves majeurs se tournent vers les formations pour adultes, mais attention au suivi

C’est l’une des conséquences de la réforme de l’enseignement qualifiant. De plus en plus d’élèves majeurs en échec scolaire quittent l’école pour rejoindre des formations pour adultes. Mais attention, celles-ci n’offrent pas le même suivi pédagogique. Certains se retrouvent donc vite en difficulté. Le directeur de l’institut Don Bosco à Woluwe-Saint-Pierre met en garde.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Frederic De Henau et Olivia Bronsart

02 octobre 2025 - 18h08
Modifié le 02 octobre 2025 - 18h08
 

