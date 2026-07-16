Enquête sur les “squishy” suite à des signalements d’odeur chimique

Une enquête sur différents types de jouets spongieux dits “squishy dumplings”, très appréciés par les enfants actuellement, est menée par le SPF Economie. “Cette enquête a été lancée à la suite de questions et de signalements de consommateurs concernant une odeur chimique prononcée dégagée par certains de ces produits, ainsi que de signalements dans les médias“, fait savoir le service public jeudi dans un communiqué.

Il ressort des premiers résultats d’analyse réalisée par la NVWA (Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation, ndlr) que certains produits examinés présentent des composés organiques volatils (COV). “Même en quantités limitées, ces substances peuvent dégager une odeur perceptible. À des concentrations plus élevées et en cas d’exposition prolongée, certains COV peuvent provoquer des irritations, notamment au niveau des voies respiratoires“, pointe le SPF Economie.

Cependant, à ce stade, aucun élément indiquant un risque grave pour la santé et imposant une mesure d’interdiction ou de retrait du marché n’a pu être mis en avant, note le service public. Il est toutefois recommandé d’utiliser les jouets en respectant systématiquement les instructions d’utilisation et d’être attentif à toute odeur inhabituelle, tout dommage ou toute autre anomalie.

L’enquête se poursuit par ailleurs et les résultats seront communiqués dès que la nature des substances détectées sera mieux connue. “Si nécessaire, des mesures appropriées seront prises afin de garantir la sécurité des consommateurs“, ajoute encore le SPF.

Ce dernier rappelle également que les jouets qui sont mis à disposition sur le marché européen doivent être sûrs et qu’il revient aux fabricants, importateurs et distributeurs de veiller au respect des prescriptions de sécurité applicables. Le SPF Economie assure quant à lui le contrôle de ces prescriptions au moyen de la surveillance du marché et de contrôles par échantillonnage.

L’instance attire en outre l’attention sur une tendance qui consiste à réchauffer des “squishy dumplings” au micro-ondes, une pratique fortement déconseillée.

“Le contenu du produit peut devenir très chaud. Si une pression est ensuite exercée sur le jouet, par exemple en le pressant, il y a un risque qu’il éclate ou que son contenu brûlant se répande. Cela peut provoquer des brûlures“, conclut le SPF Economie.

Avec Belga