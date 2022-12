En six mois, plus d’un millier de trajets d’intégration imposés à Bruxelles

Les dix-neuf communes bruxelloises ont identifié, au cours des six derniers mois, 1.146 personnes devant suivre un trajet d’intégration obligatoire, selon les chiffres obtenus par la parlementaire régionale Bianca Debaets (CD&V) auprès du ministre compétent Alain Maron (Ecolo).

Les nouveaux-venus peuvent se voir imposer un trajet d’intégration lorsqu’ils s’inscrivent dans une commune bruxelloise. Ils ont alors six mois pour s’exécuter. Mais à l’heure actuelle, sur les 1.146 personnes concernées depuis le 1er juin dernier, seules 234 se sont inscrites pour suivre le trajet demandé.

“Je compte sur les mécanismes de contrôle et de sanction pour que le système fonctionne correctement“, a souligné Bianca Debaets.

La majorité de ces nouveaux arrivants – 83 % – choisissent de suivre le programme d’intégration en français. Les deux tiers des nouveaux arrivants sont des femmes. Quant à leur âge, la moitié d’entre eux ont entre 31 et 45 ans, près d’un tiers moins de 30 ans et un sixième plus de 45 ans. Ceux qui ont déjà postulé sont de 48 nationalités différentes, les Marocains, Brésiliens, Japonais et Turcs étant les plus représentés.

Enfin, la commune d’Anderlecht a imposé 196 trajets d’intégration, suivie de Schaerbeek (117) et de Molenbeek (106) tandis que Jette n’en a imposé que 18, Watermael-Boitsfort 13 et Berchem-Sainte-Agathe 3.

Belga