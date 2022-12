En marge du sommet européen, plusieurs rues sont fermées à la circulation dans le quartier royal

Un événement a lieu au Musée des Beaux-Arts.

En marge du Sommet qui a lieu dans le quartier européen, un second événement européen a lieu ce mercredi dans la capitale, occasionnant des perturbations. Ainsi, la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles indique, ce mercredi soir, que “le secteur de la place des Palais, de la rue Royale et de la place royale est interdit aux voitures“.

Il s’agit en effet d’un “sommet EUR-ASIE, dans le Musée des Beaux-Arts“, précise la police.

Ingevolge de Europese Top is de sector van het Paleizenplein, Koningstraat en Koningsplein deze avond verboden met de wagen.

Suite au Sommet européen, ce soir le secteur de la place des Palais, la rue Royale et la place Royale est interdit aux voitures. pic.twitter.com/FSTR5POTGa — PolBru (@zpz_polbru) December 14, 2022

Concrètement, le périmètre de sécurité, où toute circulation et stationnement sont interdits, s’étend à la rue de la Régence (entre rue Ruysbroeck et place Royale), la rue Montagne de la Cour (à partir du numéro 2 jusqu’à la place Royale), la place du Musée, la rue du Musée, la place des Palais, la place Royale et la rue Royale (entre la Place des Palais et la rue de la Loi). De même, la circulation est interrompue dans la rue de Namur (seulement accessible à pied, et fermée à hauteur des arcades) et la rue de Namur. La station de métro Parc est fermée, de même que Loi (à hauteur du boulevard du Régent).

ArBr – Photo : Belga (illustration)