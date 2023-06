En cinq ans, les femmes sont près d’un quart de plus dans le secteur de la construction

Bonne nouvelle pour les femmes qui travaillent dans la construction : elles représentent 23,6 % de plus qu’il y a cinq ans.

C’est ce qu’a révélé une analyse de la fédération de la construction Embuild, basée sur les données de l’ONSS. Selon Laurent Schiltz, secrétaire général d’Embuild, il s’agit d’une évolution positive. “La construction est un milieu peu féminisé. Nous constatons une réelle évolution de ce point de vue, avec de nombreux changements, que ce soit sur le plan technologique ou environnemental. Ces changements ont un sens et ont le potentiel d’attirer un public différent par rapport à avant.”

En détail, on constate une augmentation de 23,9 % du nombre d’employées et de 20,8 % du nombre d’ouvrières. Les femmes représentent désormais plus d’un tiers (36,3 %) des employés dans le secteur de la construction et de l’installation. En revanche, on dénombre seulement 1857 femmes actives en tant qu’ouvrière en 2022, soit un total de 1.2%. “Le travail devient de moins en moins pénible, mais les idées reçues persistent”, explique l’invité. “Dans l’inconscient collectif, travailler sur un chantier implique de porter des charges lourdes dans des métiers difficiles. C’est en partie vrai, mais cela devient de moins en moins le cas grâce à la technologie. Nous travaillons avec des drones, des outils de manutention et des logistiques pour réduire considérablement les charges lourdes. On n’a plus besoin de six personnes pour poser un châssis, comme c’était le cas auparavant. Une personne guide le châssis à l’aide d’une machine. Ces évolutions offrent de nombreuses possibilités.”

D’ici 2050, le secteur de la construction sera l’un de ceux qui connaîtra la plus grande transformation avec la transition écologique. “Ce sont des métiers où l’on change le monde”, dit-il. “Nous laissons une trace et nous pouvons jouer un rôle réel dans cette transition. Ces arguments ne s’adressent pas seulement aux femmes. Tout le monde est concerné et le secteur de la construction peut s’ouvrir à tous. Il y a de nombreux postes et des perspectives d’évolution qui peuvent intéresser les jeunes en quête de sens. En général, il est prévu de créer 8000 emplois d’ici à 2050 pour répondre à tous les enjeux.”

Pour encourager les jeunes et les femmes, il est nécessaire de faire des progrès en termes de formation. “Il existe un écart marqué entre les formations et l’enseignement pour ceux qui ne sont pas encore dans le métier. Il faut travailler main dans la main avec l’enseignement pour améliorer les liens et permettre à un jeune diplômé d’être prêt pour le travail. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.”

■ Une interview de Laurent Schiltz, secrétaire général d’Embuild, par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier.