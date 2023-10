Employée de pompes funèbres et instagrameuse

En cette veille de Toussaint, rencontre avec Chelsea Cusumano, alias “la travailleuse funèbre“, une employée de pompes funèbres en Région bruxelloise qui fait découvrir l’envers du décor de sa profession via son smartphone. Séduite par l’approche social de ce travail et l’accueil des familles endeuillées, elle a choisi de répondre aux nombreuses questions qu’elle peut entendre via TikTok et Instagram. Une façon pour elle de démystifier un métier qui dégage une image sombre et austère.

■ Reportage de Adeline Bauwin, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée