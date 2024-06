Emploi et neutralité carbone : la Région et le secteur de la construction signent un accord-cadre

Le gouvernement bruxellois et le secteur de la construction ont conclu un accord-cadre visant à promouvoir l’emploi et atteindre les objectifs de la Région en matière de neutralité carbone.

Cet accord scelle la collaboration entre le gouvernement bruxellois et les acteurs du secteur de la construction. L’objectif est que, sous la houlette du pôle formation et emploi Construcity.brussels, l’offre de formation réponde au mieux aux besoins des entreprises et aux objectifs que s’est fixés le gouvernement bruxellois, tant en termes de taux d’emploi que de transition écologique.

Les efforts de rénovation énergétique devraient tripler le nombre d’emplois dans le secteur de la rénovation d’ici 2045, passant d’environ 16.000 à 45.000 emplois. La Région doit également contribuer à l’objectif européen d’un taux d’emploi de 80% d’ici 2030. Il faudra dans ce cadre disposer d’une main d’œuvre qualifiée et formée à la construction durable et circulaire (usage des matériaux biosourcés, isolation, nouvelle technique de chauffage avec les pompes à chaleur, etc.).

L’accord-cadre fixe des objectifs à atteindre en quatre ans: augmenter le nombre de chercheurs d’emploi en formation et améliorer leur insertion vers un emploi durable et de qualité; renforcer la formation continue; stimuler la promotion des métiers de la construction auprès des jeunes et améliorer la mixité de genre; ou encore intégrer la sensibilisation aux enjeux climatiques dans toutes les formations du secteur de la construction d’ici 2027.

Belga – Photo : BX1 (illustration)