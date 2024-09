Emmanuelle Poznanski mènera la liste PS à Auderghem

Emmanuelle Poznanski (49 ans), Présidente de la section et directrice du centre culturel Le Senghor, et Victor Kanyanzira (26 ans), porte-parole de Philippe Close (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles), mèneront la liste PS à Auderghem aux élection communales du 13 octobre. Vanessa Rigodanzo (45 ans), conseillère communale, occupe la 3e place sur la liste.

“Notre liste, composée d’infirmières, d’étudiant·es, d’avocat·es, d’indépendant·es et membres du monde associatif, est la seule qui reflète la diversité d’Auderghem et de ses quartiers”, affirme Emmanuelle Poznanski. Notre projet s’insère dans une conception plus globale, celle de sortir du village gaulois pour développer une commune cosmopolite et inclusive qui compte bien tisser des liens entre ses citoyen·ne·s et mieux connecter ses quartiers” indique de son côté Victor Kanyanzira.

Liste complète :

1. Emmanuelle POZNANSKI

2. Victor KANYANZIRA

3. Vanessa RIGODANZO

4. Elie JESURAN

5. Françoise LEROY

6. Ahmed LAGHA

7. Madina SEPOPO

8. Daniel VAN DER MEEREN

9. Sylvie DEMEESTER

10. Samuel BUZITU

11. Isabelle LUBAKI

12. Gaël BUBBE

13. Véronique HOUTEVELS

14. Guy RUMMENS

15. Elisabeth SEMPELS

16. Laurent DARU

17. Morgane SCHEELINGS

18. Barnabé DARDENNE

19. Liliane HOBUS

20. Martin JOACHIM

21. Anne FRENET

22. André HOBUS

23. Natacha DUCHESNE

24. Romain PROVOST

25. Dominique VANDERBIEST

26. Habib TORBEY

27. Gisèle KOPF

28. Xavier SIMON

29. Muriel MATHEN

30. Pierre BURTON

31. Fatou SYLLA

32. Jimmy JAMAR

33. Valérie SCHNEIDER