Elliott Van de Velde désigné jeune chef bruxellois de l’année par Gault&Millau

Glenn Verhasselt (“Sir Kwinten”, à Lennik) a été désigné lundi chef de l’année 2025 par le Gault&Millau lors d’une cérémonie à Brussels Expo. Il succède à Maxime Collard, du restaurant “La table de Maxime”, à Paliseul. Une reconnaissance “surprise” pour le jeune chef de 33 ans. “Je me serais attendu à être ici dans 10 ans, mais c’est donc arrivé un peu plus tôt”, s’est-il réjoui lors de la cérémonie du lancement du guide. “Sir Kwinten” fait partie des restaurants en progression dans le classement du guide jaune, et a obtenu pour cette édition une note de 17,5/20.

Au sommet de la gastronomie belge, selon Gault&Millau, trônent toujours deux établissements: “Boury” à Roulers et “L’air du temps” à Liernu, avec 19/20. Les restaurants anversois “The Jane” et “Zilte” les talonnent à 18,5. Parmi les évolutions positives notables, “Menssa” (Bruxelles) du chef Christophe Hardiquest fait son entrée dans le club des 17/20, tout comme “Cuines,33” (Knokke-Heist) et “Colette” (Averbode). “Sir Kwinten”, “La table de Maxime” et “Bozar” se rapprochent également du sommet de la gastronomie belge avec des notes de 17,5 et enfin, le “Hof van Cleve”, repris par Floris Van Der Veken, obtient un 18/20.

Outre les nouvelles cotes, le guide jaune a remis une ribambelle de prix allant de la plus belle terrasse au meilleur dessert. Il a également mis en lumière le futur de la cuisine gastronomique, en soulignant le travail des jeunes chefs, dont Elliott Van de Velde de “Entropy” (Bruxelles), François-Xavier Simon de “Bistrot Blaise” (Marche-en-Famenne) et Alex Verhoeven de “Hert” à Turnhout. Le restaurant “L’Angelo Rosso”, à Saint-Trond, a été désigné meilleur restaurant italien de Belgique, tandis que “Maïnoï”, à Braine-l’Alleud, a reçu la même reconnaissance pour la cuisine asiatique. Parmi les entrées les plus fulgurantes au classement du Gault&Millau, on retrouve pour la Flandre “Haut”, à Ostende (15,5/20), le restaurant ixellois “Quartz” (14/20) et “Le beau rivage by Curtis”, à Dave (14/20). Le sommelier de l’année est celui du restaurant montois “Les Gribaumonts”, Nicolas Campus.