Electrify.brussels : un site internet pour repérer les bornes de recharge électrique et un plan pour les multiplier

La Région bruxelloise propose aussi sur son nouveau site internet des explications autour des différents types de recharge ainsi que des informations pour installer une borne chez soi, dans une copropriété ou une entreprise.

Deux nouvelles étapes du plan “Electrify.brussels” ont été présentées ce mardi à Etterbeek par le ministre bruxellois de la Transition climatique Alain Maron (Ecolo), la directrice générale de Sibelga Inne Mertens et le CEO d’EnergyVision Maarten Michielssens.

La Région bruxelloise a en effet annoncé son objectif d’installer 22 000 points de recharge pour des véhicules électriques d’ici 2035. On en comptait 400 en 2020 et le réseau vient aujourd’hui de passer à plus de 2 000 points de recharge accessibles au public, se réjouit la Région bruxelloise. Pour mieux repérer où sont installées ces nouvelles bornes, l’administration a lancé le site internet Electrify.brussels : celui-ci permet notamment de voir où recharger son véhicule grâce à une carte interactive. Il dévoile également des explications autour des différents types de recharge et des informations pour installer une borne chez soi, dans une copropriété ou dans une entreprise (toutes les informations seront disponibles d’ici janvier 2023, promet-on à la Région).

“Il est hors de question pour nous de dire aux citoyens que l’avenir est électrique sans pouvoir le leur offrir”, s’est exprimé le ministre Alain Maron. “Le passage à la neutralité carbone est un des plus grands défis de notre société. Nous souhaitons pleinement accompagner la transition de la mobilité”, a renchéri Inne Mertens, directrice générale de Sibelga.

Outre ce site internet, la Région bruxelloise a annoncé qu’elle allait, en collaboration avec Sibelga et la VUB, analyser le nombre de bornes à installer dans la Région pour l’année à venir. Selon le ministre de l’Environnement, le taux de couverture devrait être similaire dans chaque commune, même si dans certains quartiers, l’aménagement le permet plus aisément, notamment lorsque des garages sont disposés dans la rue.

Nouveau marché public en 2023

Après l’installation de 5 00 points de recharge par EnergyDrive, qui avait remporté un marché public pour l’année 2022, Sibelga a pour sa part annoncé le lancement en 2023 d’un nouveau marché public destiné à installer de nouvelles bornes de recharge pour qu’une station soit disponible, à terme, à 150 mètres de chaque habitant. Les lauréats d’un appel à projets sur l’électrification du transport ont également été dévoilés et concernent le déploiement de points de recharge super-rapides à Bruxelles, et l’infrastructure de recharge pour le secteur de la logistique et des taxis.

La conférence de presse devait initialement se tenir à la maison communale d’Etterbeek, en présence du bourgmestre Vincent De Wolf (MR) : elle s’est finalement tenue à proximité du square Montgomery. Ce dernier a décidé d’annuler sa présence à la suite de déclarations d’Alain Maron, parues dans La Libre Belgique le 10 décembre, évoquant une “bouchéisation” du PS bruxellois et le “populisme” du MR de Georges-Louis Bouchez.

Gr.I. avec Belga – Photo : illustration Belga/Dirk Waem

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau, avec Pierre Delmée