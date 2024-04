Elections 2014 : un site et une campagne ciblant les jeunes et les aînés pour les attirer vers les urnes

Le SPF Intérieur, en collaboration avec le Forum des Jeunes, le Vlaamse Jeugdraad et le Vlaamse Ouderenraad, a lancé jeudi une campagne à destination des électeurs, et plus particulièrement des jeunes et des aînés, pour les encourager à se rendre au bureau de vote le 9 juin pour les élections fédérales, régionales et européennes.

L’initiative intervient alors que les jeunes de 16 et 17 ans pourront pour la première fois voter pour le Parlement européen.

Un site pourquoijevote.be a été dévoilé, en plus de prospectus dédiés à chaque génération, afin d’expliquer les modalités du vote, les conditions des scrutins et leurs enjeux. Des vidéos et podcasts, enregistrés avec des primo-votants, seront également publiés sur les médias sociaux un mois avant les élections. Ces capsules seront principalement destinées aux 250.000 jeunes de moins de 18 ans invités à voter pour la première fois pour les élections européennes.

“Il est important pour la vitalité de notre démocratie représentative qu’un maximum de citoyens participent à ces élections“, a clamé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), jeudi lors d’une conférence de presse au Muntpunt à Bruxelles. “Les citoyens doivent se sentir entendus par les parlements, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il est donc important de bien former et informer les citoyens, les jeunes inclus“.

La campagne, menée par le SPF Intérieur, a été élaborée avec des organisations de jeunesse et d’autres dédiées aux personnes âgées. “Notre mission est de relayer les réalités des jeunes auprès des politiques, mais aussi de redonner confiance dans le politique. Aujourd’hui, le fossé est grand. Mais on veut convaincre les jeunes d’aller voter et leur rappeler que leur voix peut porter au quotidien, et pas seulement une fois tous les cinq ans“, a confié Zoë Noël du Forum des Jeunes.

■ Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, par Charlotte Verbruggen

Belga – Photo : BX1