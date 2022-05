L’auteur et enseignant Edgar Szoc est le nouveau président de la Ligue des droits humains

Après deux mandats consécutifs, Olivia Venet laisse sa place à Edgar Szoc. La LDH explique qu’il participe à la vie de la Ligue depuis une quinzaine d’années. Edgar Szoc est professeur invité en économie et politiques publiques à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant. Il est aussi auteur du livre « Inspirez, conspirez » qui souligne les liens entre complotisme, antisémitisme et islamophobie, de la pièce de théâtre « Belgium Best country » qui sera jouée au Théâtre de Poche en novembre prochain.

Dans un communiqué de la LDH, le nouveau Président explique que « La crise sanitaire et les mesures qui ont suivi ont démontré que les libertés étaient fragiles et que, même en démocratie, les associations des droits humains ne peuvent baisser la garde. La vigilance doit rester de mise pour faire respecter les cadres légaux ». Edgar Szoc a également eu un mot pour Olivia Venet. Je remercie très chaleureusement Olivia Venet de l’énergie et du talent qu’elle a offert à la Ligue au cours de ses quatre années de présidence : nous lui en sommes tou·te·s infiniment reconnaissant·e·s ».

J.M., Photo : Belga