Ecolo et le PS présents à la marche contre l’antisémitisme, pas le PTB

“Ce dimanche, des militantes et militants, des élues et élus Ecolo seront présents à la marche nationale contre l’antisémitisme. Les Verts rejoindront nombre d’associations de la société civile derrière une volonté partagée de lutte contre l’antisémitisme et contre tous les racismes”, annoncent les verts francophones dans un communiqué diffusé mercredi.

Alors que les menaces à l’égard de la communauté juive sont en hausse depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier, le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), la Ligue belge contre l’antisémitisme et l’organisation flamande Forum der Joodse Organisaties ont appelé à une marche nationale le 10 décembre à 14h dans les rues de Bruxelles pour lutter contre l’antisémitisme. À gauche de l’échiquier politique, la question de la participation à cette marche s’est posée, à la suite de propos tenus par le président de la Ligue belge contre l’antisémitisme Joël Rubinfeld.

Sur LN24, celui-ci avait jugé “extrêmement inquiétantes” des déclarations comme celle de (la ministre de l’Environnement Ecolo) Zakia Khattabi, qui n’avait pas voulu qualifier le Hamas d’organisation terroriste début novembre. “Ces déclarations reprennent les marqueurs sémantiques de l’antisémitisme contemporain”, avait-il analysé. Ecolo a malgré tout confirmé sa présence à la marche de dimanche, évitant toute référence à ces propos. “Nous serons aux côtés des citoyennes et citoyens pour marcher dans le calme avec toutes celles et ceux qui ont à cœur de dénoncer l’antisémitisme et lutter contre toutes les formes de haine”, écrivent les écologistes.

“Unissons-nous pour rappeler les valeurs de notre démocratie et de respect de chacune et chacun en cette journée internationale des droits humains. Ensemble pour une société plus juste”, annonce la co-présidente Rajae Maouane, citée dans le communiqué. Les mandataires Ecolo présents à la marche porteront le triangle rouge des Territoires de la Mémoire. Le président du PS Paul Magnette sera aussi bien présent. “Nous serons là aux côtés des organisateurs du CCOJB, le Comité de coordination des organisations juives de Belgique. Paul Magnette sera présent”, a confirmé le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close dans Le Soir.

“Pour le reste, qui donc peut décider qui sont les bons et les mauvais militants contre l’antisémitisme ? Personne, c’est insensé. Joël Rubinfeld s’en prend violemment à Ecolo, au PS, au PTB, c’est hallucinant. Ce personnage vient de la droite dure, celle du Parti populaire”, a-t-il ajouté. La réaction du président du PTB est différente. Raoul Hedebouw a ainsi annoncé mercredi matin sur La Première sa non-participation à la marche. “J’ai choisi mon camp contre l’antisémitisme, c’est l’ADN du PTB, qui est un parti antiraciste. Par contre, j’entends que les organisateurs de la manifestation ne souhaitent pas que les partis politiques viennent. D’autre part l’organisateur de cette manifestation Joël Rubinfeld dit qu’une des causes de l’antisémitisme en Belgique, c’est le PS, Ecolo et le PTB. Comment voulez-vous que je manifeste avec quelqu’un qui dit que je suis la cause de l’antisémitisme en Belgique ? Je n’irai pas. Je trouve scandaleux qu’on ose dire que le PTB soit un parti un tant soit peu antisémite”. Le cortège s’ébranlera dimanche place de la Chapelle vers 14h pour gagner la place Poelaert où quelques discours seront prononcés.

