Le groupe Ecolo demande la démission immédiate du président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Benoît Dispa (Engagés), dans un communiqué diffusé mardi soir. Il lui reproche de multiplier les passages en force pour accélérer l’adoption du projet de décret-programme contenant une série de mesures d’économies.

“Face à l’ampleur de la mobilisation citoyenne, la majorité MR-Les Engagés multiplie les passages en force pour accélérer l’adoption de ce texte”, s’insurge le parti. Les écologistes reprochent à Benoît Dispa d’avoir fait entorse par deux fois à des procédures du règlement parlementaire dans le cadre de l’examen du texte. Ils accusent la majorité d’empêcher un renvoi au Conseil d’État, et d’écarter la disposition prévoyant un délai de 84 heures entre l’approbation du rapport de commission et son examen en séance plénière.

Les écologistes mettent en garde que ces décisions constituent une dérive inacceptable et que les règlements démocratiques doivent être respectés. Par conséquent, la cheffe de groupe Ecolo, Bénédicte Linard, demande la démission de Benoît Dispa alors que le président du parlement de la FWB est tenu de garantir le respect du règlement et de veiller au bon fonctionnement démocratique de l’institution. “Le président du Parlement a pour mission de faire respecter le règlement de cette institution, qui n’appartient pas à la majorité, mais à l’ensemble des parlementaires. À deux reprises en deux jours, il a failli à cette mission, dans un contexte de tensions importantes qui exigeait au contraire une vigilance accrue”, fait valoir Bénédicte Linard.

La commission du budget du parlement de la FWB a approuvé mardi, majorité contre opposition, le projet de décret-programme, sans pouvoir encore le renvoyer vers la plénière pour adoption définitive. La cheffe de groupe Ecolo, Bénédicte Linard, tout comme le PTB, ont en effet refusé, en clôture de vote, d’accorder leur confiance au rapporteur sur le texte.

Une conférence des présidents du parlement devra être reconvoquée pour planifier une nouvelle séance de commission du Budget afin de vérifier la concordance dudit rapport, et ensuite l’approuver formellement. Cette nouvelle réunion de commission devrait intervenir dans le courant de cette semaine selon toute vraisemblance. L’examen du décret-programme en séance plénière ne devrait, lui, survenir que la semaine prochaine sans doute.

Belga