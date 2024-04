Don du sang : la Croix-Rouge recherche des groupes sanguins plus rares en Belgique

La Croix-Rouge lance une nouvelle campagne nommée “Mille raisons de donner son sang”. Elle commence aujourd’hui, jusqu’au 31 mai prochain. Une campagne de promotion à destination des personnes issues des diasporas africaines en Belgique.

Autour de la terre, il existe des centaines systèmes de groupes sanguins différents : plusieurs groupes et sous-groupes. Des systèmes qui voyagent en fonction des différentes migrations, mais certains groupes se trouvent concentrés localement sur la planète. “La grande diversité des groupes sanguins est une réalité méconnue dans le grand public : s’ils sont communs à toute l’humanité, les groupes ABO et de nombreux sous-groupes ne sont pas répartis selon la même fréquence dans toutes les populations du monde. Ce phénomène est universel et constitue un enjeu de santé publique en raison des flux migratoires“.

“Les personnes issues de régions à forte prévalence de malaria, ont développé une autre maladie, qui est en partie en réaction avec la malaria, c’est la drépanocytose, une maladie également mortelle“. Cette maladie modifie la forme des globules rouges et cause de très fortes douleurs. Pour limiter ce problème, il faut réaliser de nombreuses transfusions. “il faut, toutes, les 6 à 8 semaines, entre 6 et 11 poches de sang à vie”.

Cependant, en Belgique, certains systèmes de groupes sanguins sont rares. Ainsi, la Croix-Rouge espère qu’avec cette campagne, plus de personnes issues de la diaspora africaines et les Afrodescendants de donner leur sang plus régulièrement.

► Une interview de Thomas Paulus par Camille Paillaud