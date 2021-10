Dix communes bruxelloises distribueront des kits d’éclairage aux cyclistes ce jeudi

La distribution se réalisera ce jeudi 21 octobre entre 7h et 9h ou 7h30 et 9h30 en fonction des communes. Le but de cette action: rendre le vélo plus visible dans le trafic routier.

Le point de distribution des kits est secret dans huit communes sur les dix afin d’interpeler les cyclistes “par surprise”. Seules Ganshoren (croisement Marie de Hongrie/de Villegas) et Schaerbeek (Rond-point Mât de Lalaing) ont divulgué le lieu de la distribution. Bruxelles-Mobilité, instigateur de l’action, organisera également un petit-déjeuner dès 7h30 à Reyers et Porte de Ninove.

“Be bright, use a light”

À Schaerbeek, on explique que chaque kit comporte une veste et un brassard fluorescent, et des lumières d’éclairage. Cette distribution s’inscrit dans le plan d’action régionale “Be bright, use a light” et débute cet automne avec la diminution de la durée de luminosité. Selon Adelheid Byttebier (Groen) ; “Notre choix pour Vision Zéro, zéro victime d’accidents de la route, signifie plus d’infrastructures cyclables mais aussi plus de visibilité“.

Distribuer des kits aux cyclistes mal ou non éclairés

Tous les cyclistes ne recevront pas un kit. Ceux-ci sont dédiés aux cyclistes mal ou non éclairés. Les cyclistes bien éclairés recevront, quant à eux, une collation. Cependant, l’ensemble des cyclistes recevra des conseils sur le type de comportement à adopter en hiver, mais aussi sur les itinéraires à privilégier et les infrastructures disponibles.

