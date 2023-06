D’ici 2070, la Région bruxelloise devrait compter plus de 1.000 centenaires

INFO BX1 | Le Bureau fédéral du Plan estime que la Région bruxelloise devrait compter plus de 1.000 centenaires d’ici 2070.

Nous dressions ce constat, ce vendredi, dans notre magazine “En Immersion“, ici consacré au quotidien de centenaires bruxellois : la Région bruxelloise compte de plus en plus de centenaires. Ainsi, si on n’en comptait qu’une centaine environ en 1990, on en compte aujourd’hui plus de 300 à travers les dix-neuf communes.

Et ce nombre ne devrait aller qu’en grandissant : ainsi, le Bureau fédéral du Plan, qui réalise les études de prévisions en Belgique, prévoit que ce chiffre ira croissant durant les prochaines décennies, jusqu’à atteindre le cap des 1.000 centenaires vivant dans la Région-capitale d’ici 2070. Le nombre de 500 centenaires devrait, lui, être atteint d’ici 2047.

Une croissance qui s’explique car “la population vieillit [mais aussi] car on meurt moins : lorsqu’on développe un cancer, une maladie cardiovasculaire, ou si on souffre d’un AVC, on va avoir des soins adéquats, et si on a un accès aux soins, on meurt moins, et proportionnellement le nombre de patients âgés continue d’augmenter avec le temps“, nous explique Muriel Surquin, responsable de la clinique de gériatrie au CHU Brugmann, qui souligne aussi l’impact de l’alimentation et du style de vie.

Reste que, malgré toute notre bonne volonté, tout le monde ne devrait pas devenir centenaire d’ici 2100 ou 2200 : “c’est un des grands enjeux de la santé publique actuelle : la population vieillit, mais est-ce qu’on dépiste bien tous les problèmes de santé ? L’enjeu, dans le futur, sera de faire de la médecine préventive (…) Si on a une information du public jeune sur ce qui conduit à un vieillissement réussi, alors on pourra avoir un impact. Mais les maladies chroniques sont là, avec leurs complications. On ne peut donc pas se dire ‘je vais devenir centenaire’, avec certitude“, ajoute cette médecin.

Plus de 300 centenaires aujourd’hui à Bruxelles

Reste que le nombre de centenaires vivant aujourd’hui dans la capitale est élevé : si on ne comptait que 17 centenaires en Belgique en 1948, on en compte actuellement 331 à Bruxelles (hors commune de Saint-Gilles, qui n’a pas pu nous communiquer ses chiffres). Parmi eux, on retrouve majoritairement des femmes (86%, 285 femmes en tout), contre très peu d’hommes (14%, 46 hommes). “La longévité des femmes est supérieure, il y a des arguments hormonaux qui ont été mis en avant, et des avantages génétiques probablement“, ajoute la spécialiste du CHU Brugmann.

Quant à la distribution de ces centenaires, c’est la Ville de Bruxelles qui compte le plus de centenaires (57 personnes, dont un.e super-centenaire de 111 ans), suivie de Woluwe-Saint-Lambert (30 centenaires) et Uccle (41 centenaires). À l’opposé de ce prisme, on retrouve Saint-Josse-ten-Noode et Auderghem, qui ne comptent respectivement que 2 et 4 centenaires.



Car l’environnement de vie a, en effet, une influence sur la longévité : “Le fait d’avoir un statut socio-économoique plus élevé, et un accès plus facile aux soins a un impact sur la longévité à long terme. Et le niveau d’éducation est d’ailleurs pris régulièrement comme étant un paramètre dans les études de longévité“, explique Muriel Surquin.

ArBr – Photo : Belga (illustration)