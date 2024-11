Deux tiers des hôpitaux belges dans le rouge

Les hôpitaux généraux de Belgique ont enregistré une perte cumulée de 174 millions d’euros en 2023, ressort-il de la 30e édition de l’analyse Model for Automatic Hospital Analysis (MAHA) de Belfius, présentée vendredi à Bruxelles. Les 89 hôpitaux généraux de Belgique y ont participé.

Le résultat de l’exercice (net après impôts) a toutefois progressé de 37 à 82 millions d’euros, “ce qui reste très peu (0,4%) pour un chiffre d’affaires de 20,5 milliards d’euros”, relève l’analyse. Le secteur avait enregistré une perte cumulée de 181 millions d’euros en 2022. Cette année-là avait été particulièrement marquée par la crise de l’énergie et l’inflation. Le secteur hospitalier n’a pas connu une telle situation financière depuis 2001 et 2002. La hausse des coûts observée en 2023 s’explique par la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie ainsi que des frais de personnel, précise Belfius. Les coûts de l’alimentation ont augmenté de 10,3% en 2023 et la facture énergétique a continué à augmenter, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de 59%.

Les hôpitaux généraux consacrent au total près de 9 milliards au paiement des rémunérations, ce qui représente près de 44% du chiffre d’affaires et une augmentation de 6,6%. Depuis 2019, l’effectif du personnel s’est accru de 6,6%. Le besoin de personnel soignant reste toutefois important, l’absentéisme s’élevant à plus de 12%. Le nombre d’hospitalisations a par ailleurs augmenté de 266.000 par rapport à 2019 et a atteint un total de 3,6 millions. La hausse peut s’expliquer par la transition vers l’hospitalisation chirurgicale et non chirurgicale de jour. Par rapport à 2019, l’addition des hospitalisations classiques et des hospitalisations de jour montre une augmentation de 7,9% des admissions.

Belga