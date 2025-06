Ixelles termine l’inventaire de ses 7.100 arbres, 60 sont à abattre dans un avenir proche

L’inventaire phytosanitaire des plus de 7.100 arbres de l’espace public communal ixellois a été achevé, avec 1.200 arbres nécessitant un suivi particulier et 60 devant être abattus prochainement, a annoncé la commune d’Ixelles mercredi. Réalisé grâce à un système d’informations géographiques, il permet désormais d’identifier chaque arbre, d’évaluer son état sanitaire et de suivre les interventions passées et futures.

Selon Geoffroy Kensier (Les Engagés), échevin des Espaces Verts et des Plantations, cet outil marque une évolution par rapport à une gestion réactive. “Avant, un arbre malade était traité après coup. Maintenant, grâce à cet inventaire, nous savons quels arbres sont en déclin et lesquels risquent de mourir bientôt“, explique-t-il. Plus de 80% des arbres répertoriés sont en bonne santé ou légèrement atteints. Toutefois, 1.206 arbres nécessitent un suivi régulier. Une soixantaine devra être abattue dans un avenir proche, dont 10 des 80 spécimens du parc Jadot. Les autres essences à couper sont éparpillées sur le territoire de la commune.

Si le bourgmestre a autorité pour abattre un arbre qui présente un danger immédiat, dans le cas contraire, une procédure doit être suivie. La décision doit être prise par le conseil communal, puis une procédure d’abattage régionale est enclenchée, nécessitant une justification pour chaque arbre abattu. Par ailleurs, il est interdit, en Région bruxelloise, de couper ou d’élaguer les arbres durant la période de nidification, du 1er avril au 15 août.

L’inventaire concerne les arbres de l’espace public communal, excluant les voiries régionales et les jardins privés. L’initiative s’inscrit dans un cadre plus large de préservation du patrimoine végétal urbain, avec l’engagement de replanter systématiquement chaque arbre abattu. “La commune se prépare à affronter les enjeux environnementaux et à offrir aux générations futures un cadre de vie plus sain et résilient“, conclut l’échevin

Belga