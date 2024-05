Deux tiers des Bruxellois sont fiers de leur capitale

En 2023, plus de 1.151 Bruxellois ont été interrogés sur leur vision de la capitale selon un échantillon représentatif. Dans cette étude “Les futurs de Bruxelles”, il ressort que les citoyens sont assez divisés sur certains sujets comme la fusion des communes. Par contre, plus de la moitié souhaite une élection directe du bourgmestre comme en Wallonie et ils estiment que Bruxelles n’est pas propre.

Les citoyens ont été interrogés en ligne ou en face à face avec des questions fermées. Il ressort qu’ils sont satisfaits des espaces verts, de l’offre commerciale et de l’horeca, des services d’aide à la personne ou de la culture. Leurs priorités sont la propreté, la sécurité, le logement, l’urbanisme, la mobilité et l’économie. Cependant, les réponses varient en fonction du niveau socio-économique et surtout du lieu de vie.

Une citoyenneté plus active

Plusieurs chapitres ont été abordés dans les questions. Pour plus de 60% des répondants, il serait logique que les citoyens qui résident depuis plus de 5 ans à Bruxelles puissent voter pour les régionales et 57% souhaitent que le vote reste obligatoire pour les communales et les régionales. La moitié souhaiterait voir le bourgmestre élu directement. Ils ont aussi été interrogés sur la possibilité de mettre en place plus de participation. Pour les 3/4 des Bruxellois, des commissions pourraient être mises en place pour les grands dossiers. Si les recommandations ne doivent pas obligatoirement être appliquées par les élus, les citoyens jugent qu’il serait bon d’en tenir compte.

Concernant le cumul d’un mandat local avec un autre niveau de pouvoir, les Bruxellois sont plus partagés. 40% estiment que le cumul n’est pas une bonne chose contre 47% pour. Pour rappel, à partir de cette année, les bourgmestres et échevins ne pourront plus être élus en même temps à un autre niveau de pouvoir.

De manière générale, les personnes souhaitent plus de solidarité entre les communes et aimeraient un taux d’imposition identique dans les communes. Deux tiers voudraient que Bruxelles capte une partie des revenus des travailleurs qui ne vivent pas dans la capitale.

Attachés à Bruxelles et à leur commune

De manière globale, les citoyens sont attachés à leur quartier, à leur commune et à leur région. Plus de la moitié sont satisfaits de leur qualité de vie aux différents échelons géographiques. Les deux tiers se disent même fiers d’être Bruxellois. Par contre, ils sont souvent plus satisfaits de leur quartier ou de leur commune que de la Région.

Des sujets d’insatisfaction

Les Bruxellois sont particulièrement insatisfaits de la gestion des déchets, de la vitesse de circulation des voitures, des dégradations, des nuisances sonores, des taux d’impositions différents selon les communes, de la gestion des drogues ou encore du harcèlement.

Des propositions de réformes qui font débat

Pour deux tiers des habitants, il faut réformer les communes et les zones de police et souhaitent une représentation garantie pour le français et le néerlandais. Cependant, les réponses varient selon l’âge et le niveau d’étude. Par exemple, les personnes ayant un diplôme plus élevé sont majoritairement plus régionalistes. A l’inverse, ceux avec un niveau d’études plus bas, sont plus en faveur de l’élection directe du bourgmestre.

Ces résultats doivent servir pour l’élaboration du prochain accord de gouvernement selon le ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (Défi), qui était en charge de cette étude. Reste à voir comment elle sera utilisée.

V.Lh. – Photo: Belga