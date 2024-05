Deux suspects sous mandat d’arrêt après les coups de feu mortels avenue de Stalingrad

Deux personnes suspectées d’être impliquées dans des tirs qui ont coûté la vie à un homme de 28 ans dimanche soir à Bruxelles ont été placées sous mandat d’arrêt, rapportent Het Nieuwsblad et Sudpresse.

Il s’agirait d’un homme de 53 ans et d’un de ses fils. Les deux comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil. Le parquet de Bruxelles ne s’exprime pas sur ce dossier, à la demande du juge d’instruction.

Une “victime innocente” touchée par hasard

Dimanche vers 23h00, des coups de feu ont été tirés sur la terrasse d’un café de l’avenue Stalingrad, ‘El Massirat’. Les auteurs des tirs roulaient en scooter au moment de faire feu. Deux personnes ont été blessées, et l’une d’elles, un Alostois de 28 ans, a succombé à ses blessures à l’hôpital. Selon sa famille, l’homme est une victime innocente, qui a été touchée par hasard.

Het Nieuwsblad et Sudpresse rapportent jeudi soir que quatre personnes ont été appréhendées ces derniers jours dans le cadre de l’enquête. Deux d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt. Le père aurait été impliqué dans une dispute et une bagarre au café ‘El Massirat’, quelques heures avant les faits. Il aurait reçu des coups et aurait perdu plusieurs dents.

L’homme aurait porté plainte à la police, mais aurait ensuite encouragé ses fils à le venger. Les deux fils se sont rendus au café et ont demandé des explications au gérant. Comme ce dernier refusait de leur montrer les images des caméras de surveillance qui auraient permis d’identifier les autres protagonistes de la bagarre, les fils ont quitté les lieux avant de revenir un peu plus tard avec une arme à feu et de s’en servir en direction de l’établissement.

