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Deux personnes blessées par balle à Schaerbeek

Deux personnes ont été blessées par balle dans la nuit de vendredi à samedi à Schaerbeek, a confirmé la police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

Les faits se sont produits vers 01h00, rue du Tilleul. Les services de police ont été appelés pour des coups de feu tirés dans cette rue de la commune schaerbeekoise.

À leur arrivée sur place, les policiers ont porté assistance à une première victime, blessée par balle. Une seconde victime s’est quant à elle rendue par ses propres moyens à l’hôpital. Les jours des deux personnes blessées ne sont pas en danger, selon la police.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Il a notamment ordonné la descente sur place d’un expert balistique ainsi que du laboratoire de la police judiciaire fédérale afin de procéder aux constatations et aux relevés nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident de tir et identifier le ou les auteurs. “L’enquête débute et, dans l’intérêt de celle-ci, aucune autre information ne sera communiquée”, a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord.

Belga

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