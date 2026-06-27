Deux personnes blessées par balle à Schaerbeek

Les faits se sont produits vers 01h00, rue du Tilleul. Les services de police ont été appelés pour des coups de feu tirés dans cette rue de la commune schaerbeekoise.

À leur arrivée sur place, les policiers ont porté assistance à une première victime, blessée par balle. Une seconde victime s’est quant à elle rendue par ses propres moyens à l’hôpital. Les jours des deux personnes blessées ne sont pas en danger, selon la police.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Il a notamment ordonné la descente sur place d’un expert balistique ainsi que du laboratoire de la police judiciaire fédérale afin de procéder aux constatations et aux relevés nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident de tir et identifier le ou les auteurs. “L’enquête débute et, dans l’intérêt de celle-ci, aucune autre information ne sera communiquée”, a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord.

Belga