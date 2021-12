Deux nouvelles filières immersives en néerlandais à Laeken et dans les Marolles

L’école primaire Les Magnolias à Laeken et l’école fondamentale Baron Steens dans les Marolles proposeront des filières immersives en néerlandais dès la rentrée 2022-2023.

Ces deux nouvelles filières répondent à une demande importante d’un enseignement bilingue à Bruxelles. Deux instituteurs, l’un néerlandophone, l’autre francophone travailleront ensemble pour permettre à l’enfant d’acquérir les compétences dans les deux langues. Les élèves suivront la moitié de leurs cours en néerlandais et l’autre en français. Le but sera de les stimuler, et de leur apprendre la langue à leur rythme et à leur façon. L’écoute, la pratique répétitive et de multiples activités langagières sont les méthodes prévues à cet effet. De plus, les bibliothèques et ludothèques de ces écoles seront pourvues de livres et de jeux en néerlandais.

« Les parents avaient déjà marqué leur intérêt, donc je suis donc ravie de pouvoir répondre à ce besoin. Il y a un réel engouement à stimuler la langue de Vondel dans les apprentissages. C’est aussi une manière de contribuer au vivre ensemble et d’agrandir les horizons des enfants. » a déclaré Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction Publique.

M.D. – Photo : Ville de Bruxelles