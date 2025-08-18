Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Deux nouvelles enquêtes ouvertes pour des coups de feu à Molenbeek

Deux enquêtes distinctes sont en cours pour faire la lumière sur deux incidents de tirs survenus la semaine dernière à Molenbeek, a confirmé lundi le parquet de Bruxelles.

La première concerne des coups de feu survenus samedi, peu avant 16h00, rue de l’École à Molenbeek-Saint-Jean. La police est intervenue rapidement et a découvert sur place un jeune homme de 20 ans blessé, en possession d’armes. Il a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Un suspect âgé de 23 ans a été interpellé. Plusieurs douilles ont été retrouvées sur les lieux. Le laboratoire de la police fédérale ainsi qu’un expert balistique ont été sollicités pour procéder aux constatations.

Le ministère public précise qu’aucun autre commentaire ne sera formulé à ce stade, dans l’intérêt de l’instruction. La deuxième enquête se penche, elle, sur des coups de feu tirés dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit, dans la rue de la Borne, toujours à Molenbeek.

La police avait alors constaté plusieurs impacts de balles dans une habitation ainsi que de nombreuses douilles au sol. Aucun blessé n’a été signalé. Le ou les auteurs ont pris la fuite et restent activement recherchés. Le laboratoire de la police fédérale ainsi qu’un expert balistique sont descendus sur place. Les circonstances de ces faits font encore l’objet d’investigations.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

18 août 2025 - 15h54
Modifié le 18 août 2025 - 15h54
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales