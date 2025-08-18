Deux nouvelles enquêtes ouvertes pour des coups de feu à Molenbeek

Deux enquêtes distinctes sont en cours pour faire la lumière sur deux incidents de tirs survenus la semaine dernière à Molenbeek, a confirmé lundi le parquet de Bruxelles.

La première concerne des coups de feu survenus samedi, peu avant 16h00, rue de l’École à Molenbeek-Saint-Jean. La police est intervenue rapidement et a découvert sur place un jeune homme de 20 ans blessé, en possession d’armes. Il a été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Un suspect âgé de 23 ans a été interpellé. Plusieurs douilles ont été retrouvées sur les lieux. Le laboratoire de la police fédérale ainsi qu’un expert balistique ont été sollicités pour procéder aux constatations.

Le ministère public précise qu’aucun autre commentaire ne sera formulé à ce stade, dans l’intérêt de l’instruction. La deuxième enquête se penche, elle, sur des coups de feu tirés dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit, dans la rue de la Borne, toujours à Molenbeek.

La police avait alors constaté plusieurs impacts de balles dans une habitation ainsi que de nombreuses douilles au sol. Aucun blessé n’a été signalé. Le ou les auteurs ont pris la fuite et restent activement recherchés. Le laboratoire de la police fédérale ainsi qu’un expert balistique sont descendus sur place. Les circonstances de ces faits font encore l’objet d’investigations.

Belga