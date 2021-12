Deux nouvelles auberges espagnoles inaugurées à Jette et à Woluwe-St-Lambert

Des espaces commerciaux à moindres coûts se multiplient à Bruxelles. Après Etterbeek et St-Gilles, Les Auberges Espagnoles font leur apparition à Jette et Woluwe-Saint-Lambert.

L’Auberge Espagnole met à disposition des espaces pour tester un métier, un concept, un produit ou une localisation avant de se lancer dans des investissements à plus long terme. Chaque projet bénéficie d’un suivi par les créateurs de cette initiative, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, hub.brussels.

Ces deux nouvelles Auberges Espagnoles répondent à l’expansion de demandes des commerçants et aux nombreuses propositions de communes. Aujourd’hui quatre pop-up stores commerciaux et un pop-up horeca sont ouverts à Bruxelles.

À Jette, la boutique D’Almeida – House of Socks occupe depuis novembre la toute nouvelle Auberge Espagnole. On y vend des chaussettes en matières nobles made in Portugal. La boutique aura jusqu’au 31 janvier 2022 pour profiter de cet espace.

Une auberge itinérante

À Woluwe-Saint-Lambert, la nouvelle Auberge Espagnole est dite “itinérante”. Elle se déplacera tous les 6 à 7 mois de quartier en quartier en région bruxelloise afin de répondre aux demandes des communes et de tester différentes implantations. Actuellement, la boutique de produits et services durables slo.li occupe l’espace jusqu’à fin juin 2022. Ils pourront, s’ils le désirent, récupérer cette cellule commerciale par la suite. L’auberge espagnole se déplacera ensuite à Anderlecht de juillet à janvier 2023.

Hub.brussels comptabilise déjà, avec les Auberges Espagnoles, 1.600 heures d’accompagnement, 55 événements, et 26 projets. 18 d’entre eux ont sauté le pas et ont ouvert leur propre boutique. L’Auberge Espagnole de Saint-Gilles fermera ses portes fin janvier 2022 comme prévu par son contrat de bail, mais de nouveaux pop-up stores sont déjà à l’étude. En attendant, un appel à candidature pour l’occupation des Auberges Espagnoles est d’ores et déjà ouvert, et ce, jusqu’au 17 janvier 2022.