Deux mille manifestants à Bruxelles contre l’interception du bateau Madleen

Deux mille personnes, selon le décompte de la police, se sont rassemblées lundi soir devant la Bourse de Bruxelles pour manifester contre l’interception par Israël du voilier humanitaire Madleen, et la violence persistante dans la bande de Gaza.

Plusieurs personnes ont été arrêtées, mais la Cellule communication de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles n’a pas précisé le nombre dans un communiqué diffusé en soirée. La police a indiqué que les manifestants se sont rendus “de manière inattendue” vers la petite ceinture, ce qui a nécessité la fermeture temporaire de plusieurs tunnels. Un véhicule de police a en outre été attaqué et des agents pris pour cible, assure la police locale qui a opté pour l’utilisation de “moyens spéciaux” en retour, pour disperser la foule.

La situation était de retour sous contrôle, y compris sur la petite ceinture, selon la communication de la police peu avant 23h00. Depuis le début de l’offensive israélienne sur ce territoire palestinien, des manifestations ont lieu chaque semaine devant la Bourse mais la protestation de ce lundi a attiré davantage de manifestants qu’à l’accoutumée. L’interception du voilier Madleen, qui tentait de rallier la bande de Gaza avec de l’aide humanitaire et 12 militants pro-palestiniens à son bord, dont la Suédoise Greta Thunberg et l’eurodéputée française Rima Hassan, semble en avoir indigné plus d’un. Ce bateau, qui fait partie de la Flotille pour la Libération de Gaza, était parti le 1er juin de Sicile dans le but de briser le blocus imposé à Gaza par Israël. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a été arraisonné par l’armée israélienne dans les eaux internationales. Il a depuis été ramené au port israélien d’Ashdod. Les 12 activistes seront renvoyés dans leur pays d’origine, selon les autorités israéliennes.

Les manifestants devant la Bourse de Bruxelles ont exprimé leur fureur face aux agissements de la marine israélienne. Ils ont réclamé la fin de l’invasion et de l’occupation de la bande de Gaza par Israël. Selon eux, l’armée israélienne commet un génocide dans le territoire palestinien. Ils exigent de l’Europe ainsi que de la communauté internationale qu’elles prennent des mesures immédiates contre l’État hébreu.

