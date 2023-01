Deux générateurs électriques inutilisés vont être envoyés en Ukraine

Des générateurs électriques inutilisés vont être envoyées en Ukraine. Il faut, avant cela, les démonter et les sortir des bureaux du quartier européen.

Deux grandes générateurs électriques sont en train d’être démontés dans un ancien bâtiment de bureaux du quartier européen. Ils y avaient été installés en cas de panne générale, et n’ont donc que très peu servi. Ils sont désormais récupérés par le Lions Club de Belgique, pour être envoyés, d’ici quelques jours, à Kharkiv, et ainsi alimenter la ville en cas de défaillance de l’infrastructure électrique locale.

“On a appris qu’une entreprise de démolition, voulait rendre le bâtiment éco-responsable et qu’il disposait de deux génératrices de grand niveau, de 500 kilo/wattheure, qui permettait de chauffer de grands bâtiments“, explique Eric Benoît, président du Lions Club Belgium. “Quand on a eu ce coup de fil, on est venus voir et on s’est dit que c’est quelque chose qui vaut beaucoup d’argent et qui pourra satisfaire beaucoup de personnes en Ukraine“, complète-t-il.

Elles seront placées dans un hôpital et une centrale à gaz : “Ça sera en support, c’est-à-dire que chaque fois que cette centrale est bombardée, maintenant les gens se retrouvent sans eau et sans électricité. Grâce à cette génératrice, ils pourront continuer à avoir de l’eau chaude ou froide. Cela concerne un quart à la moitié de la ville“, justifie Eric Benoit.

Les générateurs seront installés dans un camion qui devrait arriver en Ukraine début février. Le camion sera aussi rempli de biens de premières nécessités qui iront dans plusieurs villes ukrainiennes

■ Reportage de Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira