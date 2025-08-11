Deux faux couvreurs arrêtés après avoir tenté d’escroquer une victime nonagénaire

Deux hommes soupçonnés d’escroquerie et de vol au préjudice d’une personne vulnérable, en se faisant passer pour des couvreurs, ont été interpellés, a indiqué lundi la police de la zone Montgomery (Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre).

“Depuis plusieurs semaines, les services de police constatent la recrudescence d’un phénomène déjà connu, à savoir des faits d’escroquerie au préjudice de personnes âgées et vulnérables vivant seules à leur domicile”, précise la zone. Les suspects se présentent comme des ouvriers spécialisés dans la rénovation de toitures et proposent des travaux fictifs ou surfacturés.

Dans ce cas-ci, un premier individu s’est présenté chez une victime nonagénaire en affirmant que son toit était endommagé. Il a proposé de réparer et repeindre les corniches pour 1.600 euros, réclamant un acompte en espèces. Le lendemain, il est revenu avec un complice. Les deux ont affirmé que le toit avait de graves infiltrations et ont proposé de le refaire pour 60.000 euros, avant de réduire à 30.000 euros. La victime a accepté de payer par virement. Alertée par un voisin, la police est intervenue immédiatement et a interpellé les deux suspects, mis à disposition du parquet de Bruxelles et présentés devant un juge d’instruction. La victime, âgée de 90 ans et vivant seule, a pu récupérer les 30.000 euros.

La police appelle à la vigilance et invite à signaler tout comportement suspect.

Belga