Deux démissions au sein du parti Les Engagés à Schaerbeek

Yusuf Yildiz et Hamza Boukhari ont décidé de quitter les Engagés.

Les Engagés doivent déplorer le départ de deux de leurs membres. C’est le cas de Yusuf Yildiz et Hamza Boukhari. En plus d’être conseiller communal, le premier était également membre du conseil de police à Evere, Schaerbeek et Saint-Josse.

Dans un communiqué commun, les deux hommes ont expliqué leur choix. “Aujourd’hui, après être resté discret après les soubresauts que le mouvement les engagés a connus, nous avons décidé de franchir le pas en quittant le parti”, commencent-ils. “Depuis la mue des engagés, nous ne retrouvons plus dans le projet politique ainsi que dans le manifeste proposé aux militants. Celui-ci n’est plus en phase avec les valeurs humanistes qui ont fait que nous nous sommes engagés en politique.”

Ils déplorent le manque de communication au sein du parti. “Depuis 3 ans, alors que le feu couvait au sein du cdH, avec d’autres, nous avons entamés de nombreuses tentatives de discussions, de multiples réunions afin de revenir sur les rails de l’humanisme politique.”

À l’avenir, les hommes poursuivront leur travail politique en tant que conseiller(e)s communaux indépendants à la commune de Schaerbeek. “Bien évidemment, notre combat politique va continuer au niveau régional et communal dans l’intérêt de tous les citoyens et nous souhaitons une bonne continuation au parti”, concluent-ils.

Les Engagés demandent à Hamza Boukhari de “rendre” son mandat

De son côté, le groupe schaerbeekois des Engagés déclare que cette décision ne le “surprend pas”. “Tous les deux n’ont jamais participé au processus de transformation du cdH vers Les Engagés. Nous regrettons qu’ils ne puissent se retrouver dans notre nouveau mouvement”, expliquent les conseillers communaux Marie Nyssens, Cédric Mahieu, Emel Köse et la conseillère CPAS Artina Robaj dans un communiqué commun.

“Nous ne souhaitons pas entretenir une quelconque polémique, et souhaitons conserver l’estime et le respect de part et d’autre. Nous souhaitons donc une bonne continuation à Hamza et Yusuf”, ajoutent-ils.

Le groupe demande toutefois à Hamza Boukhari de “rendre” son mandat à la liste cdH/CD&V+ (ex-Les Engagés) car ce dernier est devenu conseiller communal grâce à une plce du suppléant.

Gilles Joinau