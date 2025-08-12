Passer la navigation
Deux Bruxelloises doivent répondre de violence envers des policiers à Blankenberge

Lundi, elles ont porté des coups à des policiers leur ayant signalé qu’il est interdit de se promener en bikini dans le centre de cette ville côtière.

Deux jeunes Bruxelloises devront comparaître devant un juge pour violence à l’encontre de policiers de Blankenberge, a annoncé mardi le parquet de Flandre occidentale. Lundi après-midi, les deux jeunes femmes, accompagnées d’une mineure, ont croisé la police qui leur a rappelé le règlement vestimentaire de la commune. Selon le parquet, les femmes se sont toutefois montrées récalcitrantes lors de la discussion qui a suivi. Conduites au bureau de police, elles auraient porté des coups à l’un des policiers. Un deuxième agent aurait également été légèrement blessé pendant l’incident.

Les deux femmes, l’une originaire de Woluwe-Saint-Lambert et âgée de 19 ans et l’autre venant de Schaerbeek et âgée de 21 ans, ont été arrêtées. Après leur audition, le parquet a décidé d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bruges. Elles devront répondre de rébellion ainsi que de coups et blessures volontaires. La mineure a été relâchée.

Belga – Image d’illustration de Blankenberge

12 août 2025 - 17h59
Modifié le 12 août 2025 - 17h59
 

