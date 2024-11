Des Valenciens bruxellois agissent pour aider les sinistrés en Espagne: “On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose”

Une association de Valenciens à Bruxelles a décidé d’agir en lançant une campagne de récolte de fonds, afin de venir en aide aux personnes sinistrées en Espagne.

Les Espagnols vivant à Bruxelles, comme partout autre part dans le monde, n’ont pu qu’observer, impuissants, la catastrophe se déroulant à Valence et d’autres régions de leur pays. Beaucoup ont de la famille ou des amis sur place, sinistrés par les inondations. “J’ai des amis qui vivent dans un village au sud de la ville de Valence. Heureusement, ils vont bien, mais ils ont perdu beaucoup de choses”, témoigne Daniel Bartual, membre de l’association Espai Valencià a Bèlgica. “Dans l’ASBL, on a des personnes qui viennent de petites villes qui ont été touchées par les inondations“, explique-t-il encore.

En temps normal, cette ASBL rassemble les Valenciens à Bruxelles en organisant des activités. Après les pluies diluviennes meurtrières, les membres ont décidé d’agir: “On a commencé à discuter et on s’est dit qu’il faut faire quelque chose. Nous sommes loin, on voit la catastrophe se passer. On a décidé de lancer une campagne de dons pour envoyer de l’aide sur place“, relate Daniel Bartual.

“Tous les fonds collectés seront directement destinés aux municipalités touchées pour offrir aide et soutien aux personnes qui en ont le plus besoin“, justifie l’association sur son compte Instagram. Un contact a déjà été établi avec les autorités locales et les associations pour déterminer la meilleure manière d’utiliser ces donations.

La “dana”, une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et violentes, a fait jusqu’à présent 214 morts, dont plus de 200 dans la région de Valence, et un nombre indéterminé de disparus. Le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska Gómez a avancé samedi le nombre de 1.900 personnes recherchées après que des torrents de boue se sont engouffrés dans les rues, les maisons et autres centres commerciaux, prenant au piège la population depuis mardi soir.

■ Reportage de Maxime Dieu, Romain Vandenheuvel, Thibault Rommens et Stéphanie Mira