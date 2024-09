Des universités et hôpitaux belges s’unissent autour de la recherche sur Alzheimer

Les universités bruxelloises (VUB et ULB), l’UCLouvain et les trois hôpitaux universitaires bruxellois (UZ Brussel, Erasme et les Cliniques Saint-Luc) ont présenté lundi leur projet d’écosystème commun permettant le partage de données autour des recherches sur la maladie d’Alzheimer.

Ce portail, nommé Translate-AD, permettra “sans doute d’améliorer le diagnostic et le traitement des personnes atteintes de la maladie ou qui risquent de développer des symptômes plus tard”, selon le coordinateur du projet, le Dr Sebastiaan Engelborghs de la VUB.

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus répandue en Belgique et touche approximativement 200.000 personnes dans notre pays. Six pour cent d’entre elles ont moins de 65 ans. Bien que la maladie progresse, faisant chaque année de plus en plus de victimes, de nombreux points d’interrogation subsistent à son sujet. Avec Translate-AD, les universités et hôpitaux universitaires partenaires de ce projet espèrent franchir une nouvelle étape dans le traitement de la maladie d’Alzheimer grâce au partage sécurisé de données anonymes sur les patients atteints. Cet échange d’informations servira à la recherche sur l’identification des biomarqueurs capables de prédire le déclin cognitif des patients.

Cela pourrait ainsi permettre à l’avenir de faciliter le diagnostic et de mieux prédire l’évolution de la maladie. Il s’agit d’un premier projet unique de collaboration entre les communautés de l’ULB, de la VUB et de l’UCLouvain, ont précisé les universités. Le projet a été en partie financé par Innoviris, l’administration bruxelloise pour la recherche et l’innovation, à hauteur de 2,8 millions d’euros.

Belga – Photo d’illustration