Des travaux sur le ring de Bruxelles entre Beersel et Hal durant le mois d’août

D’importants travaux de réasphaltage sur un tronçon de 7 km débuteront le lundi 4 août sur le ring extérieur de Bruxelles (R0), prévient l’Agence flamande en charge des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). Ils auront lieu entre Beersel et l’échangeur de Hal (vers l’A8) en direction de Mons et pourraient donner lieu à d’importants embarras de circulation durant les heures de pointe du matin et de la fin d’après-midi.

Le chantier doit permettre de rénover le revêtement vieillissant – avec des fissures, des irrégularités et des ornières causées par le trafic de poids lourds – sur 3.500 mètres dans les deux sens et d’améliorer la sécurité routière.

La largeur des voies et des bretelles d’accès et de sortie seront optimalisées afin de rendre le ring plus sûr pour le trafic de transit sur ce tronçon.

En raison des travaux, la circulation devra se faire sur deux voies, au lieu de trois habituellement, et ce dans les deux sens. Ce sera le cas du 4 août jusqu’à la fin de ce même mois. Afin de travailler en toute sécurité, les bretelles d’accès et de sortie et celles de l’échangeur de Hal seront fermées lorsque des travaux y auront lieu.

Le Centre flamand du trafic (Vlaams verkeerscentrum) s’attend à des perturbations légères à modérées durant l’heure de pointe du matin, particulièrement sur le ring extérieur en direction de Mons. Les embarras devraient par contre être modérés à forts pendant l’heure de pointe du soir, toujours vers Mons. Le trafic sur le ring intérieur, en direction de Bruxelles, connaîtra lui des perturbations modérées en matinée et légères en fin d’après-midi.

L’Agence flamande en charge des routes et du trafic effectuera parallèlement des travaux de rénovation du réseau d’égouts sur l’A8, entre Hal et la frontière wallonne en direction de Tournai, entre le 4 août et la fin du mois d’août. La voie de gauche sera coupée au trafic pendant toute la durée des travaux. La circulation devra donc se faire sur une seule voie dans les deux sens pendant les travaux, ce qui perturbera davantage le trafic de transit.

