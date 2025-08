Des travaux jusqu’à fin août sur le Ring de Bruxelles

Ces travaux vont se dérouler sur un tronçon de 3,5km.

L’agence flamande en charge des routes entame lundi d’importants travaux d’asphaltage sur un tronçon de 3,5 km du Ring de Bruxelles, entre Beersel et l’échangeur de Hal. Le Vlaams Verkeerscentrum s’attend à des perturbations liées à ces travaux durant les heures de pointe de début et de fin de journée. Ils se poursuivront jusqu’à la fin août.

Ce sont 7 km de route qui bénéficieront d’un coup de jeune, car l’asphalte sera renouvelé dans les deux sens de circulation. Une couche de 12 cm sera enlevée, puis deux nouvelles couches d’asphalte seront placées, avec de nouveaux marquages. La largeur des bandes de circulation sera “optimisée”, pour plus de sécurité. Dès lundi, et jusque fin août, le trafic sera réduit à deux bandes dans les deux directions. Les entrées et sorties correspondantes seront fermées en fonction du côté des travaux. Il devrait surtout y avoir des perturbations sur le ring extérieur en soirée, et dans l’autre sens en matinée. Des travaux auront lieu au même moment sur l’égouttage de l’A8, entre Hal et la Wallonie. Une voie de circulation sera obstruée.

